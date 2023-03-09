На початку повномасштабного вторгнення він був завербований представником розвідки російських окупаційних військ.

13 років за гратами проведе житель Сєвєродонецька, який "продався" російським окупантам за автомобіль.

Як йдеться у повідомленні на сайті Служби безпеки України, СБУ зібрала беззаперечні докази вини ще одного російського агента, який проводив розвідувально-підривну діяльність на східному фронті.

"За вказівками агресора він здійснював приховане візуальне спостереження та фотофіксацію місць розташування і переміщення підрозділів Сил оборони. Насамперед ворога цікавили точні координати позицій українських військ в районі Сєвєродонецька", - йдеться у повідомленні.

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У подальшому окупанти використовували цю інформацію для прицільних ракетних ударів по військових об'єктах Збройних сил України.

"За таку "співпрацю" загарбники обіцяли своєму агенту автомобіль, який вони викрали у місцевого жителя. Втім, отримати автівку зловмиснику так і не вдалось. Співробітники СБУ та військові затримали ворожого поплічника у результаті спецоперації у березні минулого року", - повідомили у спецслужбі.

Зловмисником є мешканець Сєвєродонецька. На початку повномасштабного вторгнення він був завербований представником розвідки російських окупаційних військ.

На підставі зібраних доказів суд визнав фігуранта винним за ч. 1. ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада), суд призначив йому покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.

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