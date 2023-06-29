Зрадника зловили "на гарячому" під час відеозйомки території однієї з військових частин ЗСУ.

Служба безпеки України затримала завербованого російськими окупантами мешканця Кропивницького. Чоловік допомагав загарбникам готувати удари по аеродромах на Кіровоградщині.

Як повідомляє СБУ у соціальній мережі Facebook, на Кіровоградщині проведено контрдиверсійну спецоперацію. Зокрема, у результаті оперативних заходів затримано агента ФСБ, який займався підготовкою нових повітряних ударів РФ по авіаційній інфраструктурі в області.

"Саме таке завдання ворожий поплічник отримав від свого російського "куратора". Ним виявився кадровий співробітник 5-ї служби ФСБ, що перебуває у тимчасово окупованому Криму", - йдеться у повідомленні.

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Як з'ясували в СБУ, для виконання розвідзавдання російський агент збирав максимум інформації про технічний стан українських аеродромів та можливу наявність там бойових літаків і складів з боєприпасами ЗСУ.

Також зловмисник намагався виявити вогневі позиції системи протиповітряної оборони поблизу українських авіаційних об’єктів. Крім того, російська спецслужба хотіла з’ясувати через свого агента загальну кількість можливих влучань по аеродромній інфраструктурі регіону.

"Встановлено, що на "поточні витрати" фігурант отримував від ФСБ "перекази" у криптовалюті. Загальна сума отриманих коштів становила до 10 тис. у гривневому еквіваленті", - йдеться у повідомленні.

При цьому, у разі отримання закритих відомостей, окупанти планували використати їх для здійснення повторних повітряних атак на інфраструктуру Сил оборони.

"Втім, співробітники Служби безпеки спрацювали на випередження і затримали ворожого поплічника "на гарячому" під час відеозйомки ним території однієї з військових частин ЗСУ. У затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для фіксації "потрібних" цілей та спілкування з ФСБ", - сказано у повідомленні.

Водночас, за даними слідства, затриманим є мешканець Кропивницького, якого спецслужба РФ завербувала на початку цього року. У поле зору ФСБ він потрапив через свої антиукраїнські дописи в одному з прокремлівських Telegram-каналів. Подальшу комунікацію з агресором зрадник здійснював через месенджер. При цьому, перед кожним початком "листування" використовував спеціальний "ідентифікаційний" код.

На підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 "Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану" Кримінального кодексу України. Наразі він під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Затримання зрадників - останні новини

У січні у Кропивницькому викрили російського агента, який готував ракетний удар окупантів по місцевих електропідстанціях.

Крім того, співробітники СБУ по гарячих слідах затримали коригувальника російського удару по кафе Краматорська, де загинули 12 осіб, в тому числі троє дітей. Ним виявився житель міста, працівник місцевого газотранспортного підприємства, якого дистанційно завербувало російське ГРУ.

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