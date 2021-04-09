14-річного хлопчика вдарило струмом, коли він бігав по даху товарного поїзда.

В Одесі підліток отримав опіки 90% поверхні тіла під час спроби сфотографуватися на даху поїзда.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, сьогодні вночі 14-річного хлопчика доставили до лікарні з залізничної станції Одеса-Застава 1.

Відзначається, що у дитини електроопіки II-III ступеня 90% поверхні тіла.

«На даний час встановлено, що підлітка вдарило струмом, коли він бігав по даху товарного поїзда», - повідомили в главку.

Поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про її кваліфікацію.

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Як повідомила у Facebook директор департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич, трагедія сталася через спробу зробити селфі.

«Чергове селфі підлітка на поїзді. Опік 90% », - підтвердила чиновниця.

Вона визнає, що профілактичні бесіди в цьому плані практично не впливають на поведінку підлітків, і наочне тому підтвердження - те, що сталася НП.

«Не працюють наші бесіди, і домашні не працюють. Всупереч професії вважаю, що в цьому питанні допомагають тільки страшні фото», - підкреслила Буйневич.

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Автор: Лариса Козова