Елітний Mercedes G500 з депутатами намагався заїхати по сходах у під’їзд багатоповерхівки.

На Львівщині новообраних депутатів Миколу Пущака та Андрія Жидачека виключили з партії «Європейська солідарність» після скандалу, коли чоловіки виїхали на елітному авто по сходах багатоповерхівки.

Про це повідомляє прес-служба «ЄС».

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«21 листопада радою Львівської обласної територіальної організації «Європейської Солідарності» прийнято рішення про виключення з лав партії двох її членів: Жидачека Андрія Богдановича, обраного депутатом Пустомитівської міської ради, та Пущака Миколу Зіновійовича, депутата Солонківської сільської ради, за вчинення ганебних дій, які суперечать цінностям партії», – йдеться у повідомленні.

Крім того, політична сила ініціює звільнення Пущака з посади заступника голови ОТГ та закликає депутатів скласти свої мандати.

Що передувало

У ніч на п’ятницю 20 листопада елітний позашляховик Mercedes G500 з депутатами намагався заїхати по сходах у під’їзд багатоповерхівки на околиці Пустомитів.

Жидачек вже вибачився перед мешканцями. Він пообіцяв відновити знищені сходи, а також придбати п'ять вогнегасників або камери спостереження як моральну компенсацію за збитки. Тому мешканці до поліції заяв не писали. Сам Микола Пущак заперечив свою причетність до нічного інциденту.

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Автор: Яна Ставська