У Єгипті сталася трагічна смерть на весіллі. 21-річна наречена загинула через годину після одруження, їй стало погано, коли вона зайшла до нового будинку.
Про це повідомило видання The Sun.
21-річна наречена Ісра Шаабан померла всього через годину після весілля. Причина смерті дівчини - серцевий напад. Інцидент стався в селі Медум в провінції Бені-Суейф, що на півночі Єгипту.
Коли наречена заходила до свого нового будинку, вона скаржилася на втому. Дівчині стало погано, вона раптово відчула сильний біль у грудях та животі. Її госпіталізували, однак лікарі нічим не змогли допомогти.
Наречена померла в лікарні. Її поховали на наступний день після весілля.
Читайте такожУ Запоріжжі чоловік застрелився і отруївся, але все одно вижив"Вчора ми були на весіллі Ісри, де всі були щасливі, сьогодні ми поховали її", - розповів двоюрідний брат єгиптянки Мохаммад Хамед.
Трагічна подія шокувала все село. На поховання нареченої прийшли майже всі місцеві жителі.
"Після весілля наречена відчула виснаження і різкий біль у животі і грудях. Вона попросила свою сім'ю не залишати її. Наречену доставили до лікарні, де вона випустила останній подих", - розповів один із жителів Медума.
Раніше УНІАН вже повідомляв про ще одне трагічне весілля. У Бангладеш весільна церемонія потрапила в грозу, в результаті якої у групу людей влучили декілька блискавок, а понад 15 людей загинули.
Також Вас можуть зацікавити новини:
- "Кілер засвітив обличчя на камеру": розкрито нові подробиці вбивства іноземця в Одесі (фото, відео)
- Мешканець Херсонщини посварився з сусідкою через качку та показав їй оголені сідниці
- "У нього зірвало дах": екс-комбат "Айдару" висловився про бійця, який захопив Кабмін
- У Сумській області хлопець представився поліцейським та зґвалтував дівчину-підлітка
- Вбили чоловіка і катували дружину: на Дніпропетровщині банда пограбувала сім'ю фермера (відео)