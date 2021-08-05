21-річна дівчина раптово відчула біль у животі і грудях після того, як зайшла до нового будинку.

У Єгипті сталася трагічна смерть на весіллі. 21-річна наречена загинула через годину після одруження, їй стало погано, коли вона зайшла до нового будинку.

Про це повідомило видання The Sun.

21-річна наречена Ісра Шаабан померла всього через годину після весілля. Причина смерті дівчини - серцевий напад. Інцидент стався в селі Медум в провінції Бені-Суейф, що на півночі Єгипту.

Коли наречена заходила до свого нового будинку, вона скаржилася на втому. Дівчині стало погано, вона раптово відчула сильний біль у грудях та животі. Її госпіталізували, однак лікарі нічим не змогли допомогти.

Наречена померла в лікарні. Її поховали на наступний день після весілля.

Читайте такожУ Запоріжжі чоловік застрелився і отруївся, але все одно вижив"Вчора ми були на весіллі Ісри, де всі були щасливі, сьогодні ми поховали її", - розповів двоюрідний брат єгиптянки Мохаммад Хамед.

Трагічна подія шокувала все село. На поховання нареченої прийшли майже всі місцеві жителі.

"Після весілля наречена відчула виснаження і різкий біль у животі і грудях. Вона попросила свою сім'ю не залишати її. Наречену доставили до лікарні, де вона випустила останній подих", - розповів один із жителів Медума.

Раніше УНІАН вже повідомляв про ще одне трагічне весілля. У Бангладеш весільна церемонія потрапила в грозу, в результаті якої у групу людей влучили декілька блискавок, а понад 15 людей загинули.

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Автор: Поліна Кузенко