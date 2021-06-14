У понеділок рано вранці на румунсько-угорському КПП Чанадпалота-Нодьлок розбився мікроавтобус.
За даними Mukachevo.net, він перевозив українських пасажирів і врізався в колону вантажівок, які чекали перетину кордону в черзі на румунській стороні.
"Васлідок аварії одна людина загинула, 16 отримали поранення. Автобус прямував до Угорщини. Поліція Румунії повідомляє, що серед постраждалих троє в дуже важкому стані. Вони доставлені в лікарню в Араді. Рух на кордоні було перекрито", - пише видання.
Румунська служба надзвичайних ситуацій на своїй сторінці у Facebook підтверджує, що в аварії принаймні одна людина загинула, ще 16 отримали травми різного ступеню тяжкості.
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