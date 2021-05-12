З'явилися подробиці ДТП, у якій загинув дев'ятирічний хлопчик.

Смертельна аварія з українцями в Польщі, внаслідок якої загинув дев'ятирічний хлопчик, могла статися через утому водійки - матері дитини.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте також"Нікому не потрібна": у Черкаській області з річки витягли бабусю, яка хотіла втопитися (фото)За інформацією польських рятувальників, жінка не пам'ятає момент зіткнення. 53-річна українка з чоловіком і дев'ятирічним сином їхали до Варшави на заробітки. Подружжя керувало машиною по черзі.

Вважається, що мати заснула за кермом від утоми, бо перед цим сім'я ще довго стояла на кордоні. Авто вилетіло на зустрічну смугу, де зіткнулося з вантажівкою.

Хлопчик дістав тяжкі травми голови, і врятувати дитину медикам не вдалося.

Обставини аварії зараз розслідує польська поліція.

Аварія з українцями в Польщі: що відомо

11 травня у селі Слодкув-Другий Люблінського воєводства сталася ДТП, внаслідок якої загинула дев'ятирічна дитина.

За даними польської поліції, за кермом легковика Seat була 63-річна українка. Повідомлялося, що жінка, ймовірно, не впоралася з керуванням, через що авто виїхало на зустрічну смугу руху, де зіткнулося з вантажівкою.

Хлопчик був на задньому сидінні та отримав тяжкі травми голови. Медики намагалися врятувати дитину, але вона померла.

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Автор: Катерина Комолова