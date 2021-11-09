Сьогодні суд притягнув його до відповідальності за вчинені раніше правопорушення.

Підозрюваний у скоєнні смертельної аварії Микола Харківський знову відмовився здати аналіз крові.

Про це розповів адвокат дочки загиблого в аварії Ігоря Носова - Ігор Черняк на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, підліток відмовився здавати кров, попри рішення суду.

"Відразу слід пояснити. В Україні немає нормативного акту, що регулює процедуру примусового "відбору" зразків крові. У нашої влади руки до цього так і не дійшли", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожНапад на депутата під Одесою з'явився постановкою: поліція затримала замовника (фото)За його словами, це свідчить про те, що підозрюваний відмовляється співпрацювати зі слідством.

"Позиція сім'ї загиблого дуже проста і однозначна: якщо людина повторно ухиляється від здачі крові, значить вона знає, що на те є причини. Також це може бути розцінено як умисне невиконання рішення суду", - зазначив Черняк.

Смертельна ДТП у Харкові

Увечері 26 жовтня в Харкові 16-річний водій Infiniti Микола Харківський намагався перетнути перехрестя проспекту Гагаріна і вулиці Одеська на червоний сигнал світлофора, але зіткнувся з Chevrolet.

В результаті 58-річний водій Chevrolet загинув на місці, троє пасажирів Infiniti - двоє юнаків 19 років і 16-річна дівчина - з важкими травмами доставлені в лікарню.

16-річному водієві повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України). Його затримали.

Харківський зізнався, що сидів за кермом Infiniti, і попросив вибачення у рідних загиблого водія Chevrolet.

Автор: Людмила Жерновська