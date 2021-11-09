Незадовго до трагічної аварії Микола Харківський попався на порушенні правил дорожнього руху.

Суд у Харкові виніс рішення у справі про порушення правил дорожнього руху Миколою Харківським, підозрюваним у скоєнні смертельної ДТП 26 жовтня.

Про це повідомляє видання NewsRoom.

Суддя розглянула дві справи, коли він перевищував швидкість і керував машиною Dodge без водійських прав, і винесла рішення. У підсумку Миколу Харківського засудили до штрафів в 340 гривень і в 3400 гривень по двох адмінпротоколах. В обох випадках суддя вибрала максимальну суму штрафу.

Також повідомляється, що на самому засіданні ні Миколи Харківського, ні його адвоката не було. Рішення може бути оскаржене в апеляції.

Смертельна ДТП у Харкові 26 жовтня: подробиці

Увечері 26 жовтня в Харкові 16-річний водій Infiniti Микола Харківський намагався перетнути перехрестя проспекту Гагаріна і вулиці Одеська на червоний сигнал світлофора, але зіткнувся з Chevrolet.

В результаті 58-річний водій Chevrolet загинув на місці, троє пасажирів Infiniti – двоє юнаків 19 років і 16 – річна дівчина – з важкими травмами доставлені у лікарню.

16-річному водієві повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України). Його затримали та заарештували.

Харківський зізнався, що сидів за кермом Infiniti, і попросив вибачення у рідних загиблого водія Chevrolet.

Автор: Олег Давигора