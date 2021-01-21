Перевіряється інформація стосовно неналежного виконання службових обов'язків працівниками ДСНС під час перевірок та інших методів контролю за станом протипожежної безпеки.

Слідчі теруправління ДБР у м. Полтаві розпочали досудове розслідування за фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками ГУ Держслужби з надзвичайних ситуацій в Харківській області, що призвело до загибелі 15 осіб під час пожежі в будинку для літніх людей в Харкові.

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Як повідомляється на сайті ДБР, кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість).

«Наразі проводяться слідчі дії, в рамках яких перевіряється інформація щодо неналежного виконання службових обов'язків працівниками ДСНС під час перевірок та інших методів контролю за станом протипожежної безпеки»,- йдеться у повідомленні.

Пожежа в будинку для літніх людей у Харкові

Сьогодні, 21 січня, у Харкові у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, сталася пожежа, внаслідок якої загинули 15 осіб. Повідомлялось, що 5 госпіталізували.

За попередніми даними, причиною займання стало необережне поводження з електронагрівальними приладами. За фактом пожежі прокуратура розпочала провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Кабінет міністрів створив урядову комісію під головуванням міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова з розслідування причин пожежі.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, поліцейські вирішують питання про затримання власниці будинку, в якому сталася пожежа.

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Автор: Інна Андаліцька