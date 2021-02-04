У зв’язку з пожежею у реанімації Запорізької обласної інфекційної лікарні, що призвела до загибелі чотирьох людей, затримано відповідального за протипожежну безпеку цього медзакладу.
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Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.
Зазначається, що в ході досудового розслідування, оглядів місця події, обшуків встановлені факти порушень у діяльності цього медичного закладу вимог законодавства України про пожежну безпеку та про об’єкти з підвищеною небезпекою.
«Слідством відпрацьовується ряд версій виникнення загорання, зокрема, використання медичного обладнання без наявності відповідних дозволів, з порушенням встановлених правил, що призвело до витоку кисню через систему штучної вентиляції легень з подальшим його критичним накопиченням у приміщенні палати та вибухом з виникненням пожежі», - йдеться у повідомленні.
За інформацією відомства, наразі службову особу, відповідальну за техногенний та протипожежний стан обласної інфекційної клінічної лікарні, затримано в порядку ст. 208 КПК України.
«Також у ході слідства буде надано оцінку діяльності органів уповноважених на здійснення контролю у сфері безпеки виробництва», - додали в Офісі генпрокурора.
Пожежа в запорізькій лікарні: що відомо
- Як повідомляв УНІАН, у ніч на 4 лютого у Запоріжжі внаслідок пожежі у реанімації обласної інфекційної лікарні, де проходять лікування хворі на COVID-19, загинули троє пацієнтів та лікар, ще двоє людей постраждали.
- Поліція відкрила провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.
- Правоохоронці відпрацьовують кілька версій щодо причин пожежі у лікарні. Серед них – порушення пожежної безпеки, техніки безпеки під час роботи з обладнанням, а також несправність медичного обладнання.
- 5 лютого у Запорізькій області оголошено днем жалоби за загиблими у пожежі.
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