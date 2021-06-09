У Харкові на залізничному мосту 13-річну дівчинку вдарило струмом, у результаті чого вона зірвалася з конструкції та загинула.
Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Харківській області.
Зазначається, що інформація про виявлене тіло дівчинки без ознак життя на мосту біля залізничного полотна по вулиці Конотопській надійшла від медиків до поліції 8 червня о 21:25.
За попередніми даними, 13-річну дитину вразило електрострумом, внаслідок чого вона зірвалася з конструкції залізничного мосту і впала.
«Встановлено, що загибла в компанії ще 4 підлітків віком 13-14 років залізла на конструкцію залізничного мосту висотою приблизно 8 метрів, де руками доторкнулася до дроту лінії електропередач. Від удару струму дівчина зірвалася та впала. Отримані травми виявилися несумісні з життям», - йдеться у повідомленні.
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Слідчим поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».
На даний час слідчі дії тривають, з'ясовуються всі обставини трагедії.
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