Дівчинка в компанії ще чотирьох підлітків забралася на конструкцію моста висотою близько 8 метрів та схопилася за дріт.

У Харкові на залізничному мосту 13-річну дівчинку вдарило струмом, у результаті чого вона зірвалася з конструкції та загинула.

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Зазначається, що інформація про виявлене тіло дівчинки без ознак життя на мосту біля залізничного полотна по вулиці Конотопській надійшла від медиків до поліції 8 червня о 21:25.

За попередніми даними, 13-річну дитину вразило електрострумом, внаслідок чого вона зірвалася з конструкції залізничного мосту і впала.

«Встановлено, що загибла в компанії ще 4 підлітків віком 13-14 років залізла на конструкцію залізничного мосту висотою приблизно 8 метрів, де руками доторкнулася до дроту лінії електропередач. Від удару струму дівчина зірвалася та впала. Отримані травми виявилися несумісні з життям», - йдеться у повідомленні.

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Слідчим поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».

На даний час слідчі дії тривають, з'ясовуються всі обставини трагедії.

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Автор: Світлана Макринська