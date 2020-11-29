Водій одного з автомобілів отримав важні поранення, лікарям не вдалося його врятувати.

У Рівненській області на автодорозі "Київ-Чоп" внаслідок зіткнення легковика та мікроавтобуса загинула людина та ще декілька отримали поранення.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області, аварія сталася 28 листопада поблизу села Дібрівка Рівненського району.

Читайте такожВ Одеській області агресивна лисиця напала на прикордонникаПоліцейські встановили, що близько 23:15 водій автомобіля Mitsubishi Galant - 23-річний житель села Великий Мидськ Костопільського району, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із автомобілем Volkswagen Transporter, під керуванням 37-річного жителя села Тернове Закарпатської області.

Внаслідок ДТП тяжко травмувався водій легковика - він помер у реанімаційному відділенні. Ще чотирьох постраждалих - водія мікроавтобуса та трьох пасажирів - із різними травмами госпіталізували до лікарні.

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Автор: Аліна Вишневська