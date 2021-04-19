Рятувальники знешкодили боєприпаси.

У Києві в під'їзді житлового будинку знайшли два артилерійських снаряди Д-122 мм та Д-76 мм.

Про це повідомляє прес-служба Головного управлінні ДСНС у місті Києві.

Боєприпаси лежали на поштовій скриньці в будинку по вул. Курчатова, 13, у Деснянському районі столиці.

Читайте такожУ київській багатоповерхівці обвалилися балкони (фото)Того ж дня, 18 квітня, на вул. Бориспільській у Дарницькому районі столиці було виявлено артилерійський снаряд Д-122 мм та мінометну міну Д-50 мм.

"Групою піротехнічних робіт Мобільного рятувального центру виявлені боєприпаси вилучено та знешкоджено на полігоні", - розповіли рятувальники.

Зазначається, що від початку 2021 року на території Києва вилучили та знешкодили 73 вибухонебезпечних предмети часів Другої світової війни.

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Автор: Інна Андаліцька