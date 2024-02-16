Йому загрожує довічне ув’язнення.

У Києві затримали "сплячого" агента ФСБ, який повідомляв росіянам інформацію для прориву оборони столиці у 2022 році.

Як інформує Служба безпеки України, у перші дні повномасштабного вторгнення він збирав розвіддані для росіян, а коли зрозумів, що вони не зможуть захопити столицю України, – "заліг на дно" і намагався уникнути правосуддя.

За даними слідства, протягом лютого-березня 2022 року він виконував завдання щодо виявлення місць базування українських захисників, які брали участь у боях за Київ. Насамперед зрадника цікавили опорні пункти і вогневі позиції бійців Центру спеціальних операцій "А" СБУ на території та околицях міста.

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"Для збирання розвідданих він у проміжках між комендантськими годинами обходив вулиці мегаполіса під виглядом пересічного громадянина. На місцевості він намагався приховано зафіксувати максимум локацій українських оборонців для підготовки відповідного "звіту" до ФСБ. Серед масиву інформації окупанти сподівались ідентифікувати бойові позиції українських спецпризначенців, щоб завдати по них прицільних повітряних ударів", - йдеться у повідомленні.

За інформацією відомства, коли стало зрозуміло, що швидко захопити Київ агресору не вдасться, зловмисник на тривалий час "заліг на дно" та "згорнув" свою розвідувальну активність, щоб уникнути викриття. Але згодом фігурант знову вийшов на дистанційний зв'язок з російським "куратором" і отримав від нього нові завдання. Цього разу ворожий агент мав активно поширювати у соцмережах тези кремлівської пропаганди, завуальовані під "загальні настрої" жителів Київщини. У дописах на власній фейсбук-сторінці зловмисник вихваляв окупантів та закликав до захоплення столичного регіону України.

Під час обшуків за адресами перебування затриманого виявлено комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь країни-агресора.

Фігуранту оголосили про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України, серед яких – держзрада, заперечення збройної агресії РФ проти України та інші. Затриманому загрожує довічне ув’язнення.

Затримання киянина, який шпигував за літаками ЗСУ для Росії

Днями було затримано 18-річного жителя Києва, який "працював" для ФСБ РФ. Він збирав розвіддані про Сили оборони України та критичну інфраструктуру у столиці та області. Зокрема, намагався виявити місця базування авіації ЗСУ, дізнатись напрямки та інтенсивність польотів. Для збору розвідінформації російський агент оселився на декілька днів в орендованій квартирі поблизу місцевого аеродрому.

Разом з цим фігурант розвідував геолокації комплексів протиповітряної оборони ЗСУ та з’ясовував точність ворожих "прильотів" по енергооб’єктах. Його затримали, коли він проводив дорозвідку поблизу енергогенеруючого підприємства у Києві.

За даними слідства, молодого чоловіка дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ кілька місяців тому. У поле зору агресора киянин потрапив через свою активність у прокремлівських Телеграм-каналах, де схвалював збройну агресію проти України.

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