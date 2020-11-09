Жінка поводилася неадекватно та була у безпорадному стані.

У Херсоні поліцейські витягли із зашморгу 44-річну жінку, яка намагалася покінчити життя самогубством.

Читайте такожКоронавірус може спричинити психічні розлади у пацієнтів після одужання - науковціПричиною такого вчинку потерпіла назвала сімейні негаразди, повідомляють у відділі комунікації поліції Херсонської області.

Сусідка жінки повідомила в поліцію, що з двору своїх сусідів почула крики 44-річної жінки про допомогу, що її нібито зачинив у підвалі рідний батько. На виклик прибула мобільна група реагування на факти домашнього насильства ГУНП.

Поліцейські виявили у дворі 72-річного господаря, який не знав, де його донька. Разом з пенсіонером поліцейські зайшли у підвал і побачили там жінку, яка стояла у зашморгу на дерев’яній колоді та погрожувала, що зістрибне і вкоротить собі віку.

Інспектори негайно витягли потерпілу з петлі, поговорили та намагалися заспокоїти. Жінка поводилася неадекватно, була у безпорадному стані та говорила, що до такого вчинку її підштовхнули сімейні негаразди. Літній батько пояснив, що останнім часом донька стала дивно поводитися і він нічим не може їй зарадити.

Поліцейські викликали жінці «швидку», яка виявила у неї як нові, так і застарілі порізи на руках. Її госпіталізували. Надалі жінка перебуватиме під опікою лікарів.

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Автор: Людмила Жерновська