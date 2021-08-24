Правоохоронці затримали правопорушника і доставили його у відділення поліції.

За фактом пошкодження флагштоку біля будівлі Київської міськдержадміністрації розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Сьогодні близько 13-ї години до чергової частини поліції Києва надійшло повідомлення про те, що біля будівлі Київської міської державної адміністрації невідомий облив себе і флагшток фарбою. Подію поліцейські належним чином зареєстрували та розпочали перевірку. На місці правоохоронці з'ясували, що до будівлі на вулиці Хрещатик підійшов чоловік і облив себе і флагшток червоною фарбою. Свої дії він пояснив тим, що хотів привернути увагу суспільства", - пояснили в поліції.

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Також зазначається, що правоохоронці затримали порушника, ним виявився уродженець Запорізької області 1987 року народження. Відділом дізнання розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу.

Відео інциденту опублікував столичний Телеграм-канал "Київ Оперативний".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Києві невідомий чоловік після закінчення офіційних святкових заходів до 30-річчя незалежності України вчинив акт вандалізму біля Київської міськдержадміністрації.

Він облив червоною фарбою сходи біля міськдержадміністрації, постамент з державним прапором і табличкою "Український національний прапор піднято 24 липня 1990 року", а біля таблички залишив відбиток руки червоною фарбою.

Автор: Леся Лещенко