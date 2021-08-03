Медики не змогли врятувати потерпілу.

У Запоріжжі після нападу собаки померла 57-річна жінка. Тварина перекусила потерпілій артерію на нозі. Жінка стікла кров'ю.

Як повідомили у відділі комунікації обласної поліції, трагедія сталася на вулиці Куликівській 2 серпня о 20:30, передає ТСН.

"На жінку накинувся безпритульний пес та покусав її. Прокусив артерію на нозі. Очевидці викликали "швидку". Медики намагалися реанімувати жінку, але та померла від крововтрати", – говориться у повідомленні.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження.

Читайте такожВ Одеській області зграя шакалів роздерла жінку до кісток (фото 18+)Наразі проводиться перевірка, з’ясовуються всі обставини.

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Автор: Катерина Шварц