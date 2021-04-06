Стрільцями виявилися двоє працівників фельд'єгерської служби Держспецзв'язку.

В поліції розкрили подробиці затримання двох військовослужбовців, які влаштували стрілянину у вагоні пасажирського потягу «Костянтинівка-Київ».

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Як повідомляється на сайті нацполіції Харківської області, повідомлення про стрілянину в потязі надійшло правоохоронцям близько другої ночі.

Поліцейські з’ясували, що двоє чоловіків закрилися в купе потягу та стріляють з вогнепальної зброї. Місце події відразу заблокували, пасажирів евакуювали.

До операції залучили спецпідрозділ КОРД. Правопорушники забарикадувалися у купе та погрожували поліцейськім у разі штурму відкрити вогонь на ураження.

Спецпризначенці затримали злочинців за декілька хвилин - ними виявилися двоє працівників фельд'єгерської служби Держспецзв'язку, які прямували до Києва.

За фактом пригоди відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Стрільцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Раніше повідомлялось, що співробітники "Укрзалізниці" спільно з Національною поліцією роззброїли двох пасажирів поїзда № 126 "Костянтинівка-Київ" – військовослужбовців, які відкрили стрілянину у вагоні.

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Автор: Дмитро Захаров