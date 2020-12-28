Через перегони в місті утворилися масштабні транспортні затори.

В Одесі поліція припинила проведення незаконних перегонів, на які зібралися сотні автомобілістів.

Читайте такожВ Одесі п'яний водій влаштовував перегони з поліцією та врізався в під'їзд багатоповерхівки (відео)Як повідомили журналістам у прес-службі Управління патрульної поліції в Одеській області, вчора ввечері в поліцію надходили повідомлення про порушення режиму тиші та блокування вулично-дорожньої мережі біля Міжнародного аеропорту "Одеса".

Прибувши на місце виклику, патрульні виявили групу водіїв, які влаштували перегони. "Інспектори попередили про недопущення порушень правил дорожнього руху та неможливість їх проведення у вказаному місці. Однак це не зупинило порушників. Заборона проводити перегони лише обурила автолюбителів, і вони вирішили перенести змагання в самий центр міста - на привокзальну площу", - повідомили в управлінні.

Зазначається, що організатори заходу перекрили рух транспорту, що призвело до масштабних заторів у центральній частині міста.

Зокрема, водії розташували свої автомобілі в місці, де стоянка і зупинка заборонена, а глядачі-пішоходи стояли посеред проїжджої частини, наражаючи себе та інших учасників дорожнього руху на небезпеку.

Також учасники незаконного заходу включили гучну музику, чим порушили громадський порядок і спокій громадян.

За даними прес-служби, патрульні поліцейські запропонували учасникам перегонів розійтися, на що організатори заходу відреагували агресивно: лаялися, штовхалися і поводилися зухвало. Інспекторам довелося застосувати фізичну силу та спецзасоби, щоб припинити порушення громадського порядку та затримати порушників.

"Організаторів блокування руху доставили у відділення поліції та передали слідчим для проведення необхідних процесуальних дій", - додали в управлінні.

Своєю чергою, в автоклубі "The Most" заявили, що зверталися до керівництва міста з тим, що збираються провести перегони, але нібито за наступні три місяці не отримали відповідь.

Проте клуб вирішив провести свій захід, на який прибули учасники, в тому числі з Києва та Миколаєва. Вчора, 26 грудня, ближче до вечора автолюбителі дізналися, що місце проведення перегонів перекривається спецтехнікою "під приводом прибирання території" і охороняється екіпажами поліції.

Зазначається, що на захід прибули сотні людей, що спеціально рух не блокували, а перекриття "сталося абсолютно спонтанно, як і будь-яке ДТП, яке відбувається на вулицях міста".

Також організатори перегонів закликають місцеву владу спільно шукати шляхи розвитку автоспорту в Одесі.

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Автор: Лариса Козова