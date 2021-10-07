Підозрюваному загрожує до восьми років тюрми, повідомили у прокуратурі.

Ювенальні прокурори Оболонської окружної прокуратури Києва скерували до суду обвинувальний акт відносно 50-річного мешканця столиці, який наприкінці серпня 2021 року вчинив розпусні дії щодо малолітніх дівчат та пограбував одну з них.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами обвинувачення, чоловік помітив двох 9-річних дівчат, які прогулювалися вулицею, та став за ними слідкувати.

"Зайшовши вслід за дітьми до ліфта будинку та переконавшись у відсутності сторонніх осіб, чоловік вчинив відносно малолітніх потерпілих розпусні дії сексуального характеру. Крім того, чоловік, погрожуючи застосуванням насильства, відібрав у одної з потерпілих кишенькові гроші", – йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ Рівненській області вчитель надсилав дитині свої оголені фото й отримав умовний термінРозпочато провадження за ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) та ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.

За клопотанням прокуратури обвинувачений перебуває під вартою.

Обвинуваченому загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років або без такого. Слідство триває.

Раніше правоохоронці дізналися, що у Чернівцях місцевий житель у своїй квартирі разом з посібником з 2006-го до цього року розбещував неповнолітніх. Одному підозрюваному 74 роки, а іншому – 66.

Автори: Наталія Хаджі, Екатерина Присяжнюк