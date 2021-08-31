Запобіжний захід обрано строком на 2 місяці.

Приморський районний суд Одеси обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту 13-ти підозрюваним у нападі на правоохоронців 28 серпня після акції ЛГБТ.

Як повідомили УНІАН у суді, відповідний запобіжний захід обрано підозрюваним вчора пізно ввечері.

У їх числі – лідер руху "Традиція і порядок" Богдан Ходаковський.

Зазначається, що запобіжний захід діятиме протягом 2 місяців.

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28 серпня у центрі Одеси в рамках фестивалю квір-культури "ОдесаПрайд-2021" пройшла публічна акція представників ЛГБТ. Після її завершення група молодих людей-представників руху "Традиція і порядок" – на вулиці Дерибасівській безпричинно напала на поліцейських і нацгвардійців, які забезпечували громадський порядок.

Зокрема, внаслідок розпилення зловмисниками сльозогінного газу постраждали близько 30 правоохоронців.

За фактом подій розпочато провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 1 ст. 294 (масові заворушення) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Було затримано 15 осіб віком від 18-ти до 25-ти років. Відносно ще 46-ти, серед яких 12 неповнолітніх, складені адміністративні протоколи.

Увечері 30 серпня Приморський районний суд Одеси взяв під домашній арешт Іллю Попкова – лідера одеської організації руху "Традиція і порядок".

Автор: Лариса Козова