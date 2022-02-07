У Львівській області ВАЗ впав з мосту в річку, загинула одна особа / фото lv.npu.gov.ua

На Львівщині внаслідок падіння автомобіля з мосту в річку загинув водій.

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області, ДТП сталася сьогодні, 7 лютого, о 07:20, на вулиці Хмельницького у Червонограді.

"Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "ВАЗ-2104", 35-річний житель одного з сіл району, не впорався з керуванням та злетів з мосту в річку Солокія. Внаслідок ДТП водій легковика помер на місці події", – йдеться у повідомленні.

У поліції також показали фото з місця аварії. На одному зі знімків видно авто, яке знаходиться під водою, та світло від увімкнених фар.

На Львівщині ВАЗ впав з мосту в річку, загинув водій / фото lv.npu.gov.ua

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Раніше стало відомо, що під Львовом легковик зіткнувся з автобусом. В результаті аварії одна особа загинула, а шестеро – потрапили в лікарню.

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