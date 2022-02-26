Чоловіка затримали, коли він підпалював сухостій.

Члени територіальної оборони затримали диверсанта, який мав здійснювати підпали на підступах до Києва.

Про це повідомляє прес-служба Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

"Сьогодні наші підрозділи територіальної оборони зловили диверсанта, якому керівництвом херсонської диверсійно-розвідувальної групи було поставлено завдання здійснювати підпали на підступах до Києва", - йдеться у повідомленні.

Чоловіка затримали, коли він підпалював сухостій на відкритій території.

У ДСНС закликали українців бути пильними та уважними, повідомляти про будь-яких підозрілих осіб чи підозрілі дії з їхнього боку.

"Лише разом, згуртувавшись, зможемо дати відсіч ворогу на всіх фронтах . І в тилу також", - наголосили у відомстві.

В мережі опублікували відео спілкування члена тероборони з палієм. На ньому він розповідає, як його було завербовано та які задачі перед ним стояли.