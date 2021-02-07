Тіло іноземця знайшли у старому кузові мікроавтобусу / фото Прокуратура Києва
Тіло загиблого в Києві індуса Автара С., який працював в Києві двірником, доправили до Індії і передали його родичам. На це знадобилось декілька тижнів.
Читайте такожУ Києві на ходу загорілася маршрутка, вогнегасника в салоні не було - соцмережі (відео)
Про це повідомляє ТСН, посилаючись на брата померлого.
Питання з транспортуванням тіла Автара вирішувалось три тижні. Тепер його зможуть поховати за місцевими традиціями. Мати і сестри Автара мешкають в Індії, а брат — у Німеччині.
Смерть індуса в Україні
- 37-річний індус Автар С. прибув в Україну близько трьох років тому з метою потрапити в Європейський Союз. Однак його побили та обікрали на столичному вокзалі, залишивши без документів. Так він і «застряг» у Києві.
- Чоловік опинився просто неба на Борщагівці, де небайдужі люди допомогли йому неофіційно працевлаштуватися двірником. Автар працював за копійки та мешкав у підвалі, який виділив йому ЖЕК. За словами місцевих жителів, його полюбили, допомагали та підгодовували - розповідають, він був дуже добрим та працьовитим.
- 10 січня Автар не вийшов на роботу. Не прийшов він і до знайомої пенсіонерки на щоденний обід, на дзвінки не відповідав. Як згодом виявилось, чоловікові стало зле і його госпіталізували з підозрою на аневризму. Утім вже через три дні він опинився на вулиці.
- 15 січня Автара знайшли мертвим у розваленому мікробусі на вулиці. Після лікарні він не зміг потрапити до своєї нічліжки у підвалі, бо хтось замкнув її на ключ. У 11-градусний мороз Автар був лише у тоненькій сорочці та одному кросівку.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram