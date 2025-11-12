Держприкордонслужба провела перевірку щодо перетину кордону Тимуром Міндічем.

Український бізнесмен Тимур Міндіч на законних підставах виїхав за межі України. Про це повідомляє у Фейсбук Державна прикордонна служба.

У відомстві повідомили, що було проведено службове розслідування, аби встановити обставини перетину кордону Міндічем.

"За результатами перевірки зазначимо, що перетин кордону даним громадянином відбувався законно. Він був оформлений в прикордонному відношенні на виїзд з України в одному з пунктів пропуску відповідно до норм чинного законодавства. Усі документи, які дають право на перетин кордону під час дії воєнного стану, були в наявності", - наголошується у повідомленні.

Окремо зазначено, що відносно Міндіча не встановлювалося обмежень про заборону виїзду з України.

Також підкреслюється, що Держприкордонслужба не отримувала від будь-якого правоохоронного органу доручень, якими б мали користуватися інспектори прикордонної служби у разі виявлення цього громадянина на державному кордоні, зокрема, щодо заборони йому виїзду з України, розшуку чи інформування про факт перетинання державного кордону.

Втеча Міндіча з України

Як повідомляв УНІАН, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) вивчає, яким чином бізнесмен Тимур Міндіч втік з України. Детективи вживатимуть заходів, щоб повернути його в країну.

Міндіч є фігурантом справи про створення масштабної корупційної схеми у галузі енергетики. В матеріалах розслідування зазначається, що у злочинній організації, задіяній у корупційних оборудках, у Міндіча було прізвисько "Карлсон".

Вранці 10 листопада НАБУ проводило ряд обшуків, у тому числі у Міндіча. Водночас, він виїхав з України за кілька годин до початку обшуків.

Операція розслідування НАБУ і САП отримала назву "Мідас". В межах цієї операції було затримано 5 осіб. Водночас, підозру повідомлено семи особам.

У НАБУ пояснили, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

