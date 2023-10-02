Грабович була помічницею "регіонала" Ківалова та заперечує існування України.

Служба безпеки України повідомила про підозру топ-менеджеру "Роснафти" Тетяні Грабович. Жінка публічно підтримує збройну агресію РФ проти України.

Про це повідомляє СБУ. Зазначається, що Грабович входить до складу топ-менеджменту центрального офісу "Роснафти". Крім того, вона пише книги та пісні, де вихваляє президента РФ Володимира Путіна та заперечує існування України.

"Раніше вона мешкала у Вінниці і була помічницею екс-нардепа-"регіонала" Сергія Ківалова. Але у 2014 році переїхала до Москви, де отримала російське громадянство і влаштувалася до одного з департаментів нафтового монополіста РФ.Там вона відповідає за фінансування "Роснафтою" пропагандистських проєктів Кремля, які спрямовані на поширення фейків про Україну", – йдеться у повідомленні.

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При цьому зазначається, що у своєму профілі в "Інстаграм" вона заперечує існування України та постить привітання з нагоди фейкових плебісцитів на тимчасово окупованих територіях нашої держави.

В СБУ зазначають, що у грудні 2022 року Грабович презентувала свою псевдоісторичну книжку, в якій повторює кремлівські наративи про нібито відсутність української державності. Зазначається, що ініційовані СБУ експертизи підтвердили, що ці "твори" спрямовані на підтримку збройної агресії РФ та "відбілювання" воєнних злочинів країни-агресора.

Слідчі Служби безпеки повідомили Грабович про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 109 (розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення дій, метою яких є насильницька зміна чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади);

ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення умисних дій, метою яких є зміна меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України);

ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ст. 436 (розповсюдження матеріалів із закликами до агресивної війни);

чч. 2, 3 ст. 436-2 (поширення матеріалів, у яких міститься заперечення збройної агресії РФ проти України, розпочатої у 2014 році).

"Оскільки зловмисниця перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності за злочини проти нашої держави", – зазначають в СБУ.

Затримання колаборантів: СБУ викрила двох агітаторів спецслужб РФ

Служба безпеки України затримала двох агітаторів російських спецслужб, які масово поширювали в інтернеті заклики на підтримку агресивної політики Кремля та "приєднання" територій нашої держави до складу Росії.

У Миколаєві затримано працівницю місцевого ліцею, яка працювала на підрозділ інформаційно-психологічних операцій головного управління генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ). Зазначається, що на ворожому інтернет-ресурсі "ВКонтакте" поплічниця агресора публікувала "дописи", в яких агітувала "приєднати" Миколаївщину до складу РФ. Також вона "пропонувала" українцям не чинити спротив загарбникам і "погодитись" на захоплення південних регіонів нашої держави.

Водночас на Запоріжжі затримано представника місцевої громадської організації, який на початку повномасштабного вторгнення РФ працював на колаборанта Стремоусова. Зокрема, псевдоактивіст передавав фейкову інформацію про нібито "зростання протестних настроїв" серед мешканців регіону після повітряних атак загарбників.

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