Трамвай зійшов з рейок і влетів в огорожу: з'явилось відео / фото ua.depositphotos
В Одесі трамвай зійшов з рейок і зніс металеву огорожу.
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Як повідомили УНІАН у комунальному підприємстві «Одесміськелектротранс», інцидент стався вчора пізно ввечері на Куликовому полі.
Зокрема, здійснюючи маневр, вагон зійшов з рейок і протаранив огорожу.
Зазначається, що на момент події в салоні пасажирів не було, оскільки трамвай прямував у депо.
Причина ДТП встановлюється.
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