Трамвай зійшов з рейок і влетів в огорожу: з'явилось відео / фото ua.depositphotos

В Одесі трамвай зійшов з рейок і зніс металеву огорожу.

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Як повідомили УНІАН у комунальному підприємстві «Одесміськелектротранс», інцидент стався вчора пізно ввечері на Куликовому полі.

Зокрема, здійснюючи маневр, вагон зійшов з рейок і протаранив огорожу.

Зазначається, що на момент події в салоні пасажирів не було, оскільки трамвай прямував у депо.

Причина ДТП встановлюється.

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Автор: Лариса Козова