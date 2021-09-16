Що стало причиною вибуху - наразі не встановлено.

У Карпатах напередодні ввечері стався вибух, який забрав життя двох туристів. Ще четверо людей дістали травми.

Деталі трагічного інциденту розповіли в прес-службі обласного управління ДСНС.

"15 вересня о 21:20 до Служби порятунку, поступило повідомлення про те, що група туристів під час привалу на полонині "Під Берди" поблизу села Вороненка Надвірнянського району, розвели багаття під час чого відбувся вибух, внаслідок чого декілька туристів отримали травми різного характеру", - йдеться у повідомленні.

Після цього бійці ДСНС розпочали оперативно-рятувальні роботи, залучивши до них медиків. Близько першої години ночі рятувальники розпочали супровід з полонини до підніжжя гори учасників групи, які не зазнали травмувань. Після було здійснено транспортування постраждалих. Загалом до операції від ДСНС залучили 10 одиниць техніки й 35 рятувальників з Прикарпаття та 10 осіб і чотири одиниці з Закарпаття.

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Як передає ТСН, загалом туристична група нараховувала 12 людей, у тому числі двоє дітей. Загиблі - чоловіка 29 і 36 років. За даними журналістів, важкотравмованих рятувальникам довелося нести з полонини до "швидких" на руках.

Очевидці не розуміють, що стало причиною вибуху. Біля багаття вони сиділи кілька годин, потім назбирали у лісі хмизу й кинули у вогонь, після чого і стався вибух.

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Автор: Юрій Годован