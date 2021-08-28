У центральній частині Кропивницького правоохоронці виявили тайник з бойовими засобами ураження.
Як повідомили у прес-центрі СБУ, схрон зі зброєю та боєприпасами був облаштований у приватному будинку, що на одній з центральних вулиць міста.
Тайник обладнав у власному домоволодінні представник місцевих кримінальних кіл.
Зловмисник раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення тяжких злочинів.
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Вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Перевіряється інформація про можливе використання виявленого арсеналу для вчинення диверсій або терактів на території регіону.
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