Серед вилученого – протитанкові гранати та понад тисячі набоїв до автомата Калашникова.

У центральній частині Кропивницького правоохоронці виявили тайник з бойовими засобами ураження.

Як повідомили у прес-центрі СБУ, схрон зі зброєю та боєприпасами був облаштований у приватному будинку, що на одній з центральних вулиць міста.

Тайник обладнав у власному домоволодінні представник місцевих кримінальних кіл.

Зловмисник раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення тяжких злочинів.

Читайте такожНа Харківщині помітили іноземний БПЛАПід час обшуку за місцем його проживання правоохоронці виявили дві реактивні протитанкові гранати та ящик набоїв до автомата Калашникова.

Вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Перевіряється інформація про можливе використання виявленого арсеналу для вчинення диверсій або терактів на території регіону.

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Автор: Світлана Закелова