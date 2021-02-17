Серйозних травм та відкритих ран у постраждалого немає.

На вулиці Театральній у Львові на пішохода впала снігова брила. Хлопець травмувався, на місце викликали швидку.

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Про інцидент повідомляється на сайті Львівської міськради.

Хлопець йшов вулицею з дівчиною, коли на нього звалився сніг з даху. На місце викликали медиків, постраждалому надали допомогу. Серйозних травм та відкритих ран у нього немає.

За попередньою інформацією, потерпілий зареєстрований у м. Київ.

У місцевій адміністрації кажуть, що будинок оглянули комунальники: бурульок не було, нависань на карнизах також немає. Імовірно стався зсув снігу.

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Автор: УНІАН