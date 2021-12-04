Поліцейські затримали 53-річного водія сміттєвоза.

У Ніжині Чернігівської області сміттєвоз біля зупинки громадського транспорту смертельно травмував 6-річну дівчинку.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Чернігівської області.

Як йдеться у повідомленні, дівчинка з мамою викинули сміття в контейнер і йшли в бік зупинки. В цей час від майданчика з контейнерами від’їжджав сміттєвоз, який, ймовірно, зачепив дитину.

Від отриманих тілесних ушкоджень дівчинка загинула.

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Поліцейські затримали 53-річного водія сміттєвоза. Наразі з ним тривають першочергові слідчі дії.

ДТП розслідується у рамках провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу ("порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого"), що передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Як повідомляв УНІАН, у Кривому Розі Дніпропетровської області водій вантажівки збив людей. Під колесами опинилася мати з 5-річною дитиною. Водій втік з місця аварії. Жінка померла, її сина госпіталізували.

Аварія сталася 1 грудня на вул. Дніпропетровське шосе. Пішоходами були 33 — річна жінка та її дитина - хлопчик 2016 року народження. Жінка загинула, її син, якого госпіталізували, залишився без мами.

Автор: Катерина Гірник