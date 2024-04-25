Аудиторією затриманого за вісім років існування каналу стало вісім тисяч підписників.

У Чернігові поліція затримала місцевого блогера з нікнеймом "Звичайний хлопець". У своєму YouTube-каналі він вчив, як чинити опір співробітникам ТЦК за допомогою молотка, заточеної монети, піску, бензину, арматури та іншими способами.

Як пише "Суспільне" з посиланням на інформовані джерела у поліції, затриманому інкримінують статті 114-1 ККУ (Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань).

Чоловіка звати Григорій. Він створив YouTube-канал та мав вісім тисяч підписників. За вісім років існування каналу затриманий опубліковав 872 відео.

Відео дня

Блогера затримали за висловлювання у ролику від 21 липня 2023 року. Там він "вчить", як чинити опір ТЦК за допомогою "підручних засобів" - молотка, каменів, піску, бензину, арматури, перцю, солі та лимонної кислоти, називаючи це "навчальним посібником". Відео набрало 27 тисяч переглядів.

Подібний контент з'являвся й після цього. 25 серпня минулого року блогер опублікував ролик з "детальною інструкцією", як боронитися від працівників ТЦК заточеною монетою. Таку сам Григорій носить із собою на ключах. Відео набрало 10 тисяч переглядів.

Чоловіка затримали в порядку статті 615 КПК (Особливий режим кримінального провадження в умовах воєнного стану). Запобіжний захід обиратимуть 26 квітня. Максимальна санкція статті передбачає позбавлення волі на вісім років.

Інші затримання

Як повідомляв УНІАН, раніше Служба безпеки України затримала блогера з міста Дрогобич Львівської області Мар'яна Чаву, який поширював у соцмережах провокативну інформацію про ЗСУ та відверто підтримував збройну агресію Росії проти України.

Зазначається, що 40-річного Чаву затримали 24 липня. Він публічно нівелював Сили оборони та виправдовував збройну агресію РФ.

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