Чоловікові світить до восьми років за ґратами.

Служба безпеки України затримала блогера з міста Дрогобич Львівської області Мар'яна Чаву, який поширював у соцмережах провокативну інформацію про ЗСУ та відверто підтримував збройну агресію Росії проти України. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-центрі Управління СБУ у Львівській області.

Зазначається, що 40-річного Чаву затримали 24 липня. Він публічно нівелював Сили оборони та виправдовував збройну агресію РФ.

"Зловмисник систематично поширював деструктивний контент, використовуючи власні сторінки і канали в соцмережах. Він публікував відео, метою яких було перешкоджання законній діяльності ЗСУ. А в одному з прямих ефірів він публічно дискредитував українських захисників та називав їх злочинцями, - розповіла УНІАН речниця УСБУ у Львівській області Роксолана Яворська. - Оперативники задокументували також ряд інших злочинних фактів, зокрема, виправдовування ним та визнання правомірною збройної агресії РФ".

Відео дня

Правоохоронці провели обшуки вдома у затриманого. Там виявили та вилучили ноутбук, телефони, флеш-накопичувач, а також блокноти та інші матеріали, де зафіксована його злочинна діяльність.

СБУ кваліфікувала діяльність блогера як дії, спрямовані на розхитування внутрішньо-політичної ситуації в регіоні на користь окупанта. Йому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань) та ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

"Наразі затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, де очікує на обрання запобіжного заходу. Йому загрожує до 8 років тюрми", - розповіла Яворська.

Чим відомий дрогобицький блогер Мар'ян Чава

Чава потрапив у скандал у червні після інциденту в Дрогобичі з представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки, коли ті роздавали повістки. Він накинувся на військових, яких з фронту перевели на роботу до військкомата через поранення. Викрикував, що "війни офіційно немає" та провокував воїнів на конфлікт, щоб потім звинуватити захисників у побитті. Чава заявив, що "їм потрібно зробити простіше обличчя" та вигукував, щоб "більше їх тут не бачив". Після цього скандаліст опублікував своє відео в соцмережах. Військових упізнали побратими з передової та обурилися поведінкою жителя Львівщини.

Після цього Чавою зацікавилися українські спецслужби. Згодом він видалив це відео та заблокував доступ до соцмереж.

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