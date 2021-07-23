40-річний постраждалий, який потрапив під моторний човен, досі перебуває в лікарні.

Поліція знайшла водія човна, який днями тяжко травмував плавця у Чернігові.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Правоохоронці допитали чоловіка та вилучили записи з камер відеоспостереження, а також відео з мобільного телефону очевидця події.

На роликах зафіксований момент наїзду моторного човна на людину неподалік берега. Також видно, що водій плавзасобу зрозумів, що накоїв, але не допоміг потерпілому і поїхав геть.

Човен зловмисник сховав у гаражі батька. Поліція вже вилучила транспорт для проведення слідчих дій.

Тимчасом 40-річний постраждалий, який потрапив під моторний човен, досі перебуває в лікарні. Медики намагаються врятувати його пошматовану двигуном руку. Його кривднику загрожує до 5 років в’язниці.

Подія сталася днями на Десні. Після контакту з катером потерпілий отримав серйозні травми руки, проте зміг самостійно доплисти до берега, де його вже рятували відпочивальники.

Медики діагностували в нього перелом руки та розірвані судини.

Сам винуватець наїзду втік, проте поліція невдовзі встановила причетність до трагедії родича плавця. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження про порушення правил на транспорті.

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Автор: Іван Бойко