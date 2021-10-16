Слідчі повідомили зловмиснику про підозру, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У Чернівцях чоловік обстріляв з вогнепальної зброї авто, двоє осіб потрапили до лікарні.

Як інформує Відділ комунікації поліції Чернівецької області, 14 жовтня до поліції надійшло повідомлення про те, що до лікарні доставлено двох місцевих жителів з вогнепальними пораненнями рук.

Правоохоронці встановили, що на одній із вулиць невідомі декілька разів вистрілив зі зброї по автівці під час руху. На той момент в авто перебували 49-річний чернівчанин та 63-річна пасажирка. В результаті обстрілу обоє отримали травми рук різної ступені тяжкості.

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В ході проведення невідкладних першочергових оперативно-пошукових заходів поліцейські встановили та затримали зловмисника. Ним виявився 22-річний житель Івано-Франківська. У порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України підозрюваного затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 12 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України (закінчений замах на умисне вбивство двох або більше осіб).

Зловмиснику вже повідомлено про підозру, сьогодні суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, як писав УНІАН, у Києві обстріляли маршрутку, постраждав водій.

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Автор: Вікторія Токарєва