У Києві обстріляли маршрутку, постраждав водій

Поліція з'ясувала, що у Дніпровському районі група невідомих чоловіків здійснила декілька пострілів у сторону маршрутки. Після цього зловмисники втекли з місця інциденту.

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