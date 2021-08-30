У Чернівцях в ніч на понеділок, 30 серпня, молодики влаштували масштабну бійку під рестораном.
Про це повідомляє місцеве видання "Молодий буковинець".
Інцидент стався 29 серпня приблизно о 23:00. У прес-службі патрульної поліції Чернівецької області підтвердили виданню цю інформацію. За даними правоохоронців, участь у бійці взяли приблизно 50 осіб.
За попередніми даними, на місце пригоди прибули вісім екіпажів поліції. Силовикам вдалося затримати кількох учасників конфлікту. Їх доставили до відділу поліції, склавши адміністративні протоколи за ст. 173 (Дрібне хуліганство).
Читайте такожНа Донбасі двоє юнаків скоїли подвійне вбивство й замаскували його під пожежу: деталі та фото