У Чернівцях сьогодні, 7 лютого, стався вибух у торговому центрі «Майдан», який знаходиться на вулиці Героїв Майдану.
Як повідомили в прес-службі Головного управління Нацполіції, вибух стався на третьому поверсі в складському приміщенні з невідомої причини.
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В результаті вибуху в приміщенні вибито та пошкоджено вікна.
На місці події зараз працює слідчо-оперативна група поліції, співробітники патрульної поліції, Управління ДСНС та газової служби.
Інформації про постраждалих немає.
За однією з версій стався вибух газового балона в ресторані "Сушия".
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