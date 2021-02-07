За попередніми даними, вибухнув газовий балон. В результаті вибуху в приміщенні вибито та пошкоджено вікна.

У Чернівцях сьогодні, 7 лютого, стався вибух у торговому центрі «Майдан», який знаходиться на вулиці Героїв Майдану.

Як повідомили в прес-службі Головного управління Нацполіції, вибух стався на третьому поверсі в складському приміщенні з невідомої причини.

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В результаті вибуху в приміщенні вибито та пошкоджено вікна.

На місці події зараз працює слідчо-оперативна група поліції, співробітники патрульної поліції, Управління ДСНС та газової служби.

Інформації про постраждалих немає.

За однією з версій стався вибух газового балона в ресторані "Сушия".

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Автор: Микола Кобилюк