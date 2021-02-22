У місті Новодністровськ Чернівецької області стався вибух у квартирі в дев’ятиповерховому будинку.
Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області, інцидент стався близько 18.30 у будинку в мікрорайоні «Діброва».
Читайте такожНа Львівщині біля під’їзду багатоповерхівки розірвалася граната: є загиблі (фото)
За попередніми даними, внаслідок вибуху постраждала одна особа, її госпіталізували.
Водночас, як повідомили кореспондента УНІАН місцеві жителі, інцидент стався у квартирі на першому поверсі багатоповерхівки після конфлікту між двома особами. За однією з версій, чоловік та жінка прийшли у гості до свого знайомого, де вони ймовірно вживали алкогольні напої. Після застілля між господарем та гостем виникла суперечка, у ході якої гість дістав вибуховий пристрій та задіяв його.
За словами очевидців, у квартирі внаслідок вибуху повибивало шибки у вікнах.
Наразі на місці працюють співробітники поліції, бригада «швидкої» медичної допомоги та інші служби.
Вас також можуть зацікавити інші новини:
- На руці у школярки вибухнув смарт-годинник: дівчинка в лікарні з опіками
- У торговому центрі Чернівців стався вибух (фото)
- На Львівщині чоловік загинув від вибуху у своєму "нещасливому" будинку
- Вибух на дитячому майданчику у Києві: в поліції розповіли подробиці трагедії (відео)
- У Дніпрі 90-річна жінка забила двері у квартирі й увімкнула газ
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram