За словами очевидців, після суперечки між двома чоловіками один з них дістав вибуховий пристрій та задіяв його.

У місті Новодністровськ Чернівецької області стався вибух у квартирі в дев’ятиповерховому будинку.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області, інцидент стався близько 18.30 у будинку в мікрорайоні «Діброва».

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За попередніми даними, внаслідок вибуху постраждала одна особа, її госпіталізували.

Водночас, як повідомили кореспондента УНІАН місцеві жителі, інцидент стався у квартирі на першому поверсі багатоповерхівки після конфлікту між двома особами. За однією з версій, чоловік та жінка прийшли у гості до свого знайомого, де вони ймовірно вживали алкогольні напої. Після застілля між господарем та гостем виникла суперечка, у ході якої гість дістав вибуховий пристрій та задіяв його.

За словами очевидців, у квартирі внаслідок вибуху повибивало шибки у вікнах.

Наразі на місці працюють співробітники поліції, бригада «швидкої» медичної допомоги та інші служби.

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Автор: Микола Кобилюк