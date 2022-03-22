За скоєне батькові та сину загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від п'яти до восьми років.

Поліція Київщини затримала мародерів у Дмитрівці: батько та син орудували у дворах та будинках місцевих жителів, викрадали велосипеди, мопеди, побутові речі та інструменти.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Київської області.

Зазначається, що викрадене чоловіки ховали у лісі та на території недобудов і мали на меті в подальшому все реалізувати.

Під час однієї такої "вилазки" зловмисників і затримали поліцейські Бучанського РУП.

За даним фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Вас також можуть зацікавити новини: