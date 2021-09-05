За попередньою версією, грабіжник вистрілив у себе з обріза.

У Дніпрі чоловік пограбував двох дівчат, після чого застрелився.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє "Дніпро оперативний".

За даними видання, все сталося на вулиці Софії Ковалевської, 80. Дві дівчини познайомилися з чоловіком на зупинці біля перехрестя Донецького шосе та вулиці Березинської, а той запросив їх у гості.

Новий знайомий привіз подруг на автомобілі ВАЗ до себе додому. Там компанія почала розпивати алкоголь, а в якийсь момент посварилася між собою.

Читайте такожРосійський священик споював і ґвалтував дітейГосподар почав погрожувати дівчатам обрізом. Тим довелося віддати агресору 5 тисяч гривень і мобільний телефон. Крім того, одну з гостей чоловік побив обрізом, а потім обох вигнав з квартири.

Потерпілі пішли до правоохоронців. Коли поліцейські приїхали до зловмисника, потрапити у квартиру відразу їм не вдалося, а потім за дверима пролунав постріл.

"Увійшовши всередину квартири, співробітники поліції побачили чоловіка без ознак життя. За попередньою версією, незнайомець вистрілив у себе з обріза", - пише видання.

Деталі події встановлюються.

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Автор: Катерина Комолова