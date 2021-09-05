У Дніпрі чоловік пограбував двох дівчат, після чого застрелився.
Про це з посиланням на власні джерела повідомляє "Дніпро оперативний".
За даними видання, все сталося на вулиці Софії Ковалевської, 80. Дві дівчини познайомилися з чоловіком на зупинці біля перехрестя Донецького шосе та вулиці Березинської, а той запросив їх у гості.
Новий знайомий привіз подруг на автомобілі ВАЗ до себе додому. Там компанія почала розпивати алкоголь, а в якийсь момент посварилася між собою.
Читайте такожРосійський священик споював і ґвалтував дітейГосподар почав погрожувати дівчатам обрізом. Тим довелося віддати агресору 5 тисяч гривень і мобільний телефон. Крім того, одну з гостей чоловік побив обрізом, а потім обох вигнав з квартири.
Потерпілі пішли до правоохоронців. Коли поліцейські приїхали до зловмисника, потрапити у квартиру відразу їм не вдалося, а потім за дверима пролунав постріл.
"Увійшовши всередину квартири, співробітники поліції побачили чоловіка без ознак життя. За попередньою версією, незнайомець вистрілив у себе з обріза", - пише видання.
Деталі події встановлюються.
Вас також можуть зацікавити новини: