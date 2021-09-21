Вона знаходиться в стані середнього ступеня тяжкості.

У Дніпрі до лікарні госпіталізували 15-річну дівчину, якій бризнули в очі з перцевого балончика.

Про це повідомляє Інформатор з посиланням на головлікаря Дніпропетровської обласної дитячої лікарні Олексія Власова.

Дівчинка потрапила до лікарні ще 20 вересня. Зараз вона знаходиться в хірургічному відділенні.

"21 вересня дівчиною займалися окулісти. Вона в стані середнього ступеня тяжкості. Ми і далі будемо надавати їй допомогу", - розповів Власов журналістам.

Читайте такожВ Одесі голий чоловік сидів біля "Вічного вогню" та лаявся на перехожихЗа інформацією видання, 15-річна дівчинка навчається в Дніпропетровському транспортно-економічному коледжі.

За попередніми даними, постраждала вона через дії своїх одногрупників.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті трьох підлітків підозрюють у груповому зґвалтуванні 14-річної дівчинки.

А в Кам'янському дівчина на камеру спалила державний прапор. Після скандалу її виключили з модельного агентства.

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Автор: Людмила Жерновська