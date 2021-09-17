Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Поліція затримала чоловіка, який скоїв розпусні дії стосовно 8-річної дівчинки в одній з київських шкіл.

Про це повідомляється на сайті Національної поліції Києва.

До поліції звернулась киянка та повідомила, що у школі на проспекті Лісовий стосовно її 8-річної доньки невідомий чоловік вчинив розпусні дії. Завдяки записам з камер відеоспостереження правоохоронці менш ніж за добу встановили особу нападника. Ним виявився 50-річний киянин.

Поліція з’ясувала, що під час перерви школярка зайшла до вбиральні, в якій перебував затриманий чоловік. Залякуючи дитину, він скоїв відносно неї розпусні дії. Крики дівчинки про допомогу почули учні старших класів. Вони намагались затримати чоловіка, але він втік. Поліція затримала зловмисника на Центральному залізничному вокзалі, коли він намагався виїхати з Києва.

Читайте такожВ Одесі чоловік погрожував підірвати гранату на території школи (відео)Затриманий неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. На початку вересня він звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за розбещення неповнолітньої.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 156 Кримінального кодексу України – вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи. Слідчі готують затриманому повідомлення про підозру та клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Киянину загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

Раніше повідомлялося, що в одній зі шкіл Миколаєва діти жорстоко побили школяра. Дитину госпіталізували.

Також повідомлялося, що жителя Києва засудили до 5 років тюрми за розпусні дії в дитячих поліклініках. Від його дій постраждали дівчата 4 та 5 років.

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Автор: Наталія Хаджі