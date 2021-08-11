Правоохоронці шукають грабіжників та їхній автомобіль.

Платіжний термінал вкрали з відомого супермаркету в Дніпрі. Зловмисники завантажили його в продуктовий візок та вивезли.

Про це повідомляє місцеве видання Дніпро Оперативний.

У поліцію звернувся охоронець магазину. За його словами, чотири людини в чорних кепках та футболках, а також медичних масках зайшли в супермаркет. Вони впевнено підійшли до термінала, завантажили його в продуктовий візок, після чого вивезли на вулицю та перевантажили в білий мікроавтобус Volkswagen. Авто зникло у дворах житлового масиву Покровський.

Охоронець повідомив, що не зміг наздогнати грабіжників.

Читайте такожЗеленський з сином прийшли в київський супермаркет (фото)Правоохоронці, які прибули на місце події, обстежили територію, але не змогли знайти нахабних зловмисників.

Як раніше повідомляв УНІАН, в одному з супермаркетів на столичній Оболоні сталася масова бійка покупців, яку довелося рознімати оточенню та охоронцям.

Інцидент стався в супермаркеті на вулиці Олександра Архипенка 29 липня, проте відео того, що сталося опублікували тільки наступного дня.

Автор: Анастасія Горбачова