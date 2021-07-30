Причина конфлікту залишилася неясною.

В одному з супермаркетів на столичній Оболоні сталася масова бійка покупців, яку довелося рознімати оточуючим і охоронцям.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Київ Оперативний".

Інцидент стався в супермаркеті на вулиці Олександра Архипенка 29 липня, проте відео події опублікували лише наступного дня.

Читайте такожУ Харкові на касі супермаркету сталася масова бійка (відео)На знятих кадрах група чоловіків б'ється, поки їх не рознімають співробітники охорони. Однак один з учасників конфлікту залишився сидіти на підлозі.

Причина конфлікту лишилася невідомою, проте, вочевидь, на початку конфлікту одному з учасників розбили ніс, після чого йому і його другу завадили покинути торговий зал.

У київській поліції поки що з цього приводу заяв не робили.

Як вже повідомляв УНІАН, раніше цього року сталася масова бійка біля супермаркету у київському мікрорайоні Березняки.

Також ми писали, що в іншому районі столиці охоронець кілька разів вдарив в голову відвідувачку супермаркету, яка відмовлялася надіти маску.

Автор: Станислав Кожемякин