В одній з дніпровських лікарень викинулася з вікна 51-річна пацієнтка, яка боролася з онкологічним захворюванням та коронавірусом.
Про це повідомляє "Дніпро оперативний" з посиланням на власні джерела.
Тіло жінки виявили рано вранці 3 червня. Останній раз її бачили живою ввечері 2 червня.
Повідомляється, що о 05:00 медсестра робила обхід палат для перевірки стану пацієнтів, але жінку в ліжку не виявила.
Читайте такожУ Кіровоградській області 20-річний хлопець залишив передсмертне відео й застрелився через боргиПісля цього вона пішла шукати її у відділенні, але не знайшла. Повернувшись до палати і виглянувши у вікно, вона виявила пацієнтку без ознак життя на даху між 2 та 3 поверхом.
Про трагічну ситуацію повідомили синові загиблої.
Передсмертну записку не знайшли.
На місці працювали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.
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