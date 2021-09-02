Громадські активісти вимагають відео з зовнішніх камер спостереження.

У центрі Одеси зловмисники облили зеленкою пам'ятну дошку активісту Ігорю Іванову, який загинув під час масових заворушень 2 травня 2014 року.

Про це у Facebook повідомив громадський діяч Дем'ян Ганул.

"Невідомі сепаратисти облили зеленкою пам'ятну дошку десятнику "Правого сектора" Ігорю Іванову. Завдяки Іванову, ми з вами живемо в мирній Одесі. Ігор навіть після смерті не дає спокою місцевим колаборантам, які відверто чекають РФ", - написав Ганул.

Він закликав Головне управління Нацполіції в Одеській області відреагувати на те, що сталося, а Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради надати відео (з камер зовнішнього спостереження) акту вандалізму. Наразі меморіальну дошку відмили.

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В Одесі 2 травня 2014 року проукраїнські активісти мали намір провести марш "За єдність України". Вони хотіли пройти від Соборної площі до парку ім. Тараса Шевченка. Однак їм завадили представники антимайдану, колона яких перегородила рух учасникам маршу. В результаті почалися масові заворушення за участю проросійських і проукраїнських активістів. Загинуло 48 осіб, постраждали понад 200.

Почалися сутички в центрі міста (на Грецькій площі), де були застрелені кілька людей, зокрема, проукраїнські активісти – Ігор Іванов та Андрій Бірюков.

Тут облаштовано своєрідний меморіал з червоно-чорним прапором. На стіні будівлі, неподалік якої був убитий Іванов, – на розі вулиць Дерибасівської та Преображенської (поруч з Грецькою площею) – меморіальна дошка.

Автор: Лариса Козова