На відео з місця пригоди можна бачити, що постраждала жінка лежить на землі і кричить від болю.

На вулиці Островського в Дніпрі трамвай зійшов з рейок і придавив жінку, яка стояла на зупинці.

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Про це повідомляє Telegram-канал «ХД». Постраждалу госпіталізували до лікарні.

На відео з місця пригоди можна бачити, що постраждала жінка лежить на землі і кричить від болю. Навколо неї зібралися розгублені перехожі.

Відео не рекомендуєтья до перегляду людям з вразливою психікою.

Крім того, подібний випадок стався сьогодні на перехресті вулиць Яворницького та Пастера. Судячи з опублікованих знімків, там трамвай зійшов з рейок на поворотах і зачепив маршрутний автобус.

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Автор: Дмитро Захаров