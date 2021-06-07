Медики припускають, дитину врятували мотузки для білизни, що були натягнуті на нижчих поверхах.

У Дніпрі 5-річна дівчинка випала з шостого поверху і вижила, навіть не діставши жодного перелому.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Медики припускають, дитину врятували мотузки для білизни, що були натягнуті на нижчих поверхах, і саме вони уповільнили падіння.

Інцидент стався у спальному районі міста. Мати вийшла до ванної, дівчинка в цей момент прокинулася і підійшла до відчиненого вікна. Швидку викликали свідки падіння дитини. Нині дівчинка у реанімації, втім лікарі кажуть: загрози для життя дитини немає.

Дівчинка при тямі, але про страшне падіння нічого не пам’ятає. Незабаром її переведуть до нейрохірургічного відділення.

Тим часом поліція розслідує усі обставини. Відомо, що родина перебуває на обліку, як сім’я, що опинилася у складних обставинах.

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Автор: Денис Прядко